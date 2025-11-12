Se arma ‘la gorda’ con Eleazar y ‘El Patrón’ y Lola Cortés nos visita tras abandonar La Granja VIP
Lola Cortés rompió el silencio tras su abandono, Eleazar y ‘El Patrón’ protagonizan un encontronazo en La Granja VIP y más. ¡Revívelo en Ordeñando el Chisme!
TV Azteca
Luego de abandonar La Granja VIP por temas emocionales, Lola Cortés nos visitó y rompió el silencio de su determinante decisión. Checa lo que nos contó del encuentro que tuvo con su hija y de cómo la recibieron sus 10 perros. Además, todo sobre el pleitazo de Eleazar con ‘El Patrón’.
Galerías y Notas Azteca UNO