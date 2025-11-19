inklusion logo Sitio accesible
¡Se quiere ir! Sergio se confiesa con ‘El Patrón’ en La Granja VIP

Lo que ocurrió en el enfrentamiento entre Kike Mayagoitia y ‘El Patrón’, la inesperada confesión de Sergio Mayer Mori y más de La Granja VIP. ¡Al Extremo!

¡Todo quedó en suspenso! Lo que ocurrió en el enfrentamiento entre Kike Mayagoitia y ‘El Patrón’ y la inesperada confesión de Sergio Mayer Mori. ¿Adame y Eleazar cambiarían de planes? ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!

La Granja VIP
