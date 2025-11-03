inklusion logo Sitio accesible
¡Imperdible! Kim y ‘El Patrón’ no ocultan su reacción al ver volver a Eleazar a La Granja VIP

Las reacciones entre los granjeros no tardaron al ver de vuelta a Eleazar. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 2 de noviembre 2025 en Ordeñando el Chisme!

Mientras Eleazar presumió su tercera salvación de La Granja VIP, Omahi se convirtió en el reciente eliminado. Además, las reacciones de ‘El Patrón’ y de Kim y el conflicto que se armó por las camas. ¡Revive lo más destacado en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!

La Granja VIP
