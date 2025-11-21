inklusion logo Sitio accesible
¡Sergio se salva y Adame estalla! Revive lo mejor de La Granja VIP

Sergio se vuelve a salvar de la nominación y Alfredo Adame no logra ocultar su coraje. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 20 de noviembre 2025!

TV Azteca

Sergio se salvó de la nominación de nuevo y a Adame le cayó como ‘patada en el hígado’ y más tarde se desahogo frente a las cámaras y advirtió que, con él, “no van a poder”. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 20 de noviembre 2025!

