¡Las fuertes confesiones de Sergio Mayer Mori sobre el granero! Revive lo mejor de La Granja VIP en Al Extremo
Desde las fuertes confesiones de Sergio Mayer Mori hasta la competición por la salvación en La Granja VIP. ¡Revive lo mejor en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!
TV Azteca
Los nominados compitieron para obtener su salvación y Sergio Mayer Mori se desahogó con Fabiola Campomanes, pues ya no aguanta a sus compañeros ni al granero. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el chisme!
Galerías y Notas Azteca UNO