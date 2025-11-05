inklusion logo Sitio accesible
¡El agarrón de Adame y ‘El Patrón’ y la falta de higiene de Eleazar! Revive lo mejor de La Granja VIP

Las reacciones de los granjeros al duelo de Teo y ‘El Patrón’ por la salvación, el agarrón de Adame con ‘El Patrón’ y más. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!

TV Azteca

El duelo de Teo y ‘El Patrón’ por la salvación, las reacciones de los granjeros al inesperados resultado, Eleazar protagoniza otra historia de falta de higiene y el agarrón de Adame con ‘El Patrón’. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 5 de noviembre en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!

