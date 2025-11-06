¡Ardió Troya en La Asamblea de La Granja VIP! Revive lo más destacado en Ordeñando el Chisme

Alfredo y Eleazar salieron nominados y las discusiones en La Asamblea se pusieron muy intensas; Manola se convirtió en la quinta nominada por la suerte del Huevo Dorado. Pero de lo que todos hablan es del intercambio de creativos ‘calificativos’ entre Adame y Lola Cortés. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 5 de noviembre 2025 en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!