¡Ardió Troya en La Asamblea de La Granja VIP! Revive lo más destacado en Ordeñando el Chisme
El Huevo Dorado convirtió a Manola en nominada, mientras que Lola y Adame dieron cátedra de ‘calificativos’. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 5 de noviembre 2025!
TV Azteca
Alfredo y Eleazar salieron nominados y las discusiones en La Asamblea se pusieron muy intensas; Manola se convirtió en la quinta nominada por la suerte del Huevo Dorado. Pero de lo que todos hablan es del intercambio de creativos ‘calificativos’ entre Adame y Lola Cortés. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 5 de noviembre 2025 en Ordeñando el Chisme de Al Extremo!
