¡Noche de terror en La Granja VIP! Revive lo mejor del 6 de noviembre 2025

Previo a experimentar un susto inolvidable, Sergio Mayer Mori y Eleazar sorprendieron en La Granja VIP. ¡Revive lo mejor del 6 de noviembre 2025!

Sergio Mayer Mori sorprende a todos y le evita La Salvación a Lola Cortés; Eleazar aseguró su permanencia una semana más y horas más tarde, los granjeros enfrentaron un ‘susto’ que jamás olvidarán. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP del 6 de noviembre 2025!

La Granja VIP
