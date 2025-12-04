¡Una riña terminó en tragedia en el Estado de México! Aquí el reporte de ‘El Diablo’ Becerril

En el Estado de México, una riña terminó en tragedia. Según las versiones, una pareja discutió hasta que ella fue picada en varias ocasiones; se dice que él se habría ahorcado. Los vecinos y transeúntes vieron cómo una ambulancia trasladaba a la mujer de 28 años hacia un hospital. ‘El Diablo’ Becerril reporta todos los detalles.