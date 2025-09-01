¿Ataque directo? ¡Lo rociaron de plomo en la Venustiano Carranza!

El terror y la inseguridad invadió la alcaldía Venustiano Carranza luego de que mataran a una persona rociándola de plomo. Acorde con el reporte de ‘El Diablo’ Becerril, al menos una decena de balazos habría terminado con la vida de un hombre de 30 años. Al parecer, se habría tratado de un ataque directo.