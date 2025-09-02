Eduin Caz gastó millonada en regalo de cumpleaños de su esposa; esto fue lo que le dio

La vida de artista muchas veces está asociada con la ganancia de mucho dinero. Cuando un músico consigue el éxito deseado, ese pensamiento se cumple, pues regularmente les va muy bien. Por ello, es totalmente normal ver gastos excesivos por parte de los cantantes, tal como Eduin Caz. Y lo que acaba de trascender es que gastó mucho dinero en el regalo de cumpleaños de su esposa. ¿De cuánto dinero se trata?

¿Cuánto dinero gastó Eduin Caz en el regalo de cumpleaños de su esposa?

Hace unas semanas Eduin estaba celebrando a lo grande su cumpleaños, donde cumplió 32 años. Mientras que en esta ocasión la que cumple la misma edad es su esposa. Con esto, llegaron una serie de sorpresas (tal como él lo indicó en la publicación de Instagram) para celebrar la vida de Daisy Anahy. Pero cuál fue la primera de ellas que sorprendió a varios por la cantidad que se presume en gastos.

Se indica que la fiesta de Daisy será a lo grande y todo comenzó con un detalle bastante particular, aunque muchos dicen que muy pequeño como para costar poco más de un millón de pesos. Eduin Caz le regaló una bolsa de la marca Hermés. Es una empresa francesa de relevancia en el mundo de la moda, modelo que se presume en color verde.

¿Qué otras sorpresas se esperan en la fiesta de la esposa de Eduin Caz?

Aunque no hubo una invitación abierta a los medios y donde algunos detalles probablemente se conozcan en unos días, algunos reportes extraoficiales indican que el evento será amenizado por los Tucanes de Tijuana. En ese sentido, no habrá ningún tipo de complicaciones en cuanto a pensar en que escatimarán en gastos en la fiesta que celebrará a Daisy Anahy. Ella es esposa del vocalista de Grupo Firme desde noviembre del 2015.

