Se volvió viral la manera en la que se deben comer las papas fritas con elegancia

Los niños pueden ser realmente ingeniosos y sorprendentes por lo que pueden tener ocurrencias muy divertidas. Así ocurrió con una niña que dio los tips para comer papas frutas con elegancia.

Fue en la cuenta de Instagram de @fancy_sasha, donde una pequeña se ha destacado por ser sumamente correcta y educada. A través de distintos videos, la niña tiene como principal intención enseñarla forma “correcta” en la que varios pequeños “deberían” comportarse.

La ocurrencia de esta pequeña ha sido realmente graciosa por su estilo educado. La niña es amante también de la moda y la podemos ver con distintos outfits que acompañan con algunas diademas y bolsas pequeñas que le vienen perfecto.

¿Cómo se debe comer papas fritas con elegancia?

De acuerdo a lo que manifiesta esta niña, lo primero que hay que saber es la parte en la que si alguien tomará del mismo tazón, si es así pues debes tomar a consideración un par de cosas. Para ello, explica que debes tomar la papa con la mano izquierda, pasarla a la mano derecha y comerlo con esa.

La explicación tiene mucho sentido debido a que esta forma evitaría que los dedos contaminados de saliva vayan al mismo tazón y todos puedan consumir de manera adecuada.

Otra cuestión a tener en cuenta es que deben consumirse de un solo bocado por lo que hay que evitar morderlas. Lo elegante sería que se suavicen estando ya en la boca.

Por último no tienes que hacer ruido al masticarlas porque es una señal de mala educación. Así como tampoco deberías chuparte los dedos cuando comes una papa y usa una servilleta para limpiar la grasa que dejan las papas fritas.

Los usuarios de redes sociales se pronunciaron al respecto y muchos manifestaban que lo hicieron mal todo el tiempo. Así también había quienes manifestaban que se chupaban los dedos y que era inevitable, como también lo es morderlas.

