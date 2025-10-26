Sergio Mayer Mori, Omahi y Jawy ya ven a Eleazar Gómez AFUERA de La Granja VIP: “Nadie lo está queriendo”

Sergio Mayer Mori, Omahi y Jawy Méndez tuvieron una charla íntima en el patio de La Granja VIP que fue captada por nuestras cámaras 24/7 y que causó mucho impacto en la audiencia porque los 3 granjeros estuvieron de acuerdo en algo: ¡ya ven a Eleazar Gómez como el segundo eliminado del reality!

¿Qué se murmuró de la posible eliminación de Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Desde el Miércoles de Asamblea quedó claro que Eleazar Gómez se convirtió en el marginado de La Granja VIP y todo por sus polémicas decisiones: Kim Shantal y Fabiola Campomanes se lanzaron contra él, muy pocos quisieron hablarle y “El Patrón” se negó a salvarlo... ¡ahora el cantante depende totalmente de su fandom!

Para Sergio Mayer Mori, Omahi y Jawy Méndez, aunque es muy probable que Sandra Itzel sea eliminada pronto de La Granja VIP porque sí tiene muchos haters, opinaron que en esta semana la guillotina le caerá a Eleazar Gómez sí o sí.

“Oigan, ¿quién creen que se vaya?”, le preguntó Sergio Mayer Mori a Omahi y a Jawy: “Pues Eleazar, eso es obvio (...) no creo que exista manera posible en que no se vaya”, coincidieron los 3.

“Yo creo que la gente va a ver el comportamiento de Sandra y de Eleazar, pero si se va Sandra la oportunidad de Eleazar de salir se va también (...) porque si se queda le van a seguir echando, ¿tú crees que Kim se va a quedar así? Yo sí creo que se va a ir Eleazar, existe la posibilidad”, explicó Jawy.

Para estos 3 granjeros, “El Patrón” debió salvar a Sandra Itzel y dejar a Lis Vega en la placa de nominados, algo que al final no ocurrió... ¡la guerra de fandoms se pondrá súper intensa en estos días!

