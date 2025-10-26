Reducción de presupuesto del 50% comienza a golpear en La Granja VIP: “Comimos bien poquito”

La fuerte reducción en el presupuesto del 50% que el “Tío Pepe” decretó para La Granja VIP ya comenzó a sentirse con intensidad, sobre todo en la cena de este sábado... ¡Sergio Mayer Mori, Omahi y Eleazar Gómez reconocieron que las porciones no los llenaron en esta ocasión!

¿Qué dijeron los granjeros de la baja en el presupuesto para alimentos en La Granja VIP?

La tarde de este sábado Lis Vega, Fabiola Campomanes y Lola Cortés hicieron malabares para cocinar con los pocos ingredientes que aún estaban disponibles en la cocina de La Granja VIP : Lis, por ejemplo, prometió que mañana domingo prepararía las berenjenas ante la falta de opciones.

Luego del “Show de Freddy” , los granjeros se toparon con un panorama no muy bueno: un poco de arroz verde, una pequeña porción de salmón y tostadas formaron parte de la cena del sábado, algo de lo que se lamentaron Sergio Mayer Mori, Omahi y Eleazar Gómez:

“Todos comimos bien poquito (…) ¿tú crees que este plato es lo que yo me como normalmente?”, declaró Sergio Mayer, mientras que Eleazar Gómez lanzó un reclamo con sabor agrio: “Se está poniendo perro, pero se la creían de a coto, ahí andaban muy de ji ji ji, ja ja ja”, se burló.

Ausencia de alimentos como pan y leche también fueron bastante comentados en la mesa de La Granja VIP la noche de este sábado, lo que acabó por comprobar que las celebridades se enfrentarán a una tercera semana más pesada todavía luego de la sanción que se ganaron por sus descuidos en el huerto y el establo... ¿crees que soporten?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: