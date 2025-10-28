¡Sopes para apetitos colosales! Checa esta ‘joyita’ de La Merced
¡Ojito al mensaje para ‘la Vanessa’! Rahmar Villegas nos presume estos sopes legendarios desde La Merced. ¡Sabor garantizado por La pura sabrosura!
TV Azteca
¡De huevo, chorizo, carne y más! Rahmar Villegas nos presumió una joyita gastronómica desde el corazón de La Merced: sopes para apetitos colosales. Estas delicias conservan la receta secreta de tres generaciones, por lo que su sabor resulta inigualable. ¡La pura sabrosura!
Galerías y Notas Azteca UNO