Una supuesta ‘detención’ terminó en un crimen en Naucalpan

A la familia de Víctor le pidieron dinero para liberarlo pues supuestamente estaba arrestado; eventualmente encontraron su cuerpo en las calles de Naucalpan.

Según su padre, la noche previa al siniestro habría recibido una llamada de un supuesto policía pidiendo dinero para dejar en libertad a Víctor, quien habría sido arrestado. Eventualmente, lo buscaron en oficinas del Ministerio Público hasta que localizaron a una persona sin vida en la calle Agustín Melgar, en Naucalpan. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.

