inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Pura sabrosura toluqueña! Checa los tacos de chorizo que deleitaron a Rahmar

Rahmar se lanzó a la Benito Juárez a buscar la felicidad y quedó fascinado de la sabrosura toluqueña: tremenda variedad de tacos de chorizo. ¡Al Extremo!

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Porque se dice que ‘un taco al día es la llave de la alegría’, Rahmar se fue a ‘ser feliz’ a la Benito Juárez, donde le clavó el diente a pura sabrosura toluqueña: ¡tacos de chorizo! La extensa variedad fue clave para que consiguieran el sello de La pura sabrosura. ¿Le entrarías al buffet de tacos? ¡Al Extremo!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×