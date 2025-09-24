¡Así se vive la fiesta del Mercado de la Merced!
Adornos, comida, sonideros... ¿y qué más? Alejandra Carvajal reporta desde la fiesta del Mercado de la Merced y nos comparte todos los pormenores de la celebración entorno a “La güera de la Merced”. ¡Una verdadera fiesta para los devotos y comerciantes del barrio de La Merced!
