¡Joya culinaria en la Magdalena Contreras! Checa estas tortugas

Rahmar se lanzó a la Magdalena Contreras a probar unos deliciosos pollitos rostizados y unas tortugas espectaculares. ¡Garantizados por La pura sabrosura!

¡Desde pollitos rostizados hasta tortugas espectaculares! Rahmar se metió hasta la cocina para ver cómo preparan estas joyitas culinarias de la Magdalena Contreras: tortas de milanesa, pierna, cubanas, pollo y más. ¡Sabor garantizado por La pura sabrosura!

