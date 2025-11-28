Horóscopo de hoy viernes 28 de noviembre: estas son las predicciones del Niño Prodigio

Victor Florencio, más conocido como El Niño Prodigio, es uno de las astrólogos más exitosos y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo y espiritual, el conocedor de los astros dominicano combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar la vibración disponible del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 28 de noviembre de 2025.

Horóscopo del Niño Prodigio para cada signo zodiacal durante la jornada del viernes 28 de noviembre de 2025

Hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, Victor Florencio invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal y prestar atención a los mensajes del Universo. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la luna en Piscis te impulsa a estructurar tus esfuerzos y a concretar decisiones laborales, mientras la alineación lunar con urano abre oportunidades para modificar estrategias sin perder estabilidad.

: la luna en Piscis te impulsa a estructurar tus esfuerzos y a concretar decisiones laborales, mientras la alineación lunar con urano abre oportunidades para modificar estrategias sin perder estabilidad. Tauro : el trígono entre la luna y urano activa tu necesidad de renovación personal, permitiéndote ajustar planes con más flexibilidad, mientras Mercurio favorece conversaciones sinceras sobre recursos o vínculos.

: el trígono entre la luna y urano activa tu necesidad de renovación personal, permitiéndote ajustar planes con más flexibilidad, mientras Mercurio favorece conversaciones sinceras sobre recursos o vínculos. Géminis : la energía del sextil entre Mercurio y Saturno ordena tus pensamientos y te ayuda a manejar asuntos pendientes. La luna en Piscis te invita a profundizar en temas emocionales con responsabilidad.

: la energía del sextil entre Mercurio y Saturno ordena tus pensamientos y te ayuda a manejar asuntos pendientes. La luna en Piscis te invita a profundizar en temas emocionales con responsabilidad. Cáncer : la luna en tu área de relaciones resalta compromisos importantes y el trígono lunar con Urano impulsa acuerdos inesperados pero positivos, siempre que mantengas apertura mental.

: la luna en tu área de relaciones resalta compromisos importantes y el trígono lunar con Urano impulsa acuerdos inesperados pero positivos, siempre que mantengas apertura mental. Leo : la influencia solar en sagitario activa tu creatividad y te lleva a organizar tareas y rutinas. Comunica tus límites de manera clara.

: la influencia solar en sagitario activa tu creatividad y te lleva a organizar tareas y rutinas. Comunica tus límites de manera clara. Virgo : la luna favorece la productividad, pero el trígono lunar con Urano te pide aceptar cambios en tu agenda. Mercurio en sextil con Saturno apoya decisiones responsables en lo familiar o profesional.

: la luna favorece la productividad, pero el trígono lunar con Urano te pide aceptar cambios en tu agenda. Mercurio en sextil con Saturno apoya decisiones responsables en lo familiar o profesional. Libra : la energía del día impulsa equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida personal, mientras el trígono Luna-Urano te abre la puerta a nuevas dinámicas en el hogar o en tu entorno inmediato.

: la energía del día impulsa equilibrio entre tus responsabilidades y tu vida personal, mientras el trígono Luna-Urano te abre la puerta a nuevas dinámicas en el hogar o en tu entorno inmediato. Escorpio : la luna activa tu mente estratégica y te ayuda a analizar situaciones con frialdad, mientras el movimiento armónico con Urano permite diálogos claves que desbloquean tensiones acumuladas.

: la luna activa tu mente estratégica y te ayuda a analizar situaciones con frialdad, mientras el movimiento armónico con Urano permite diálogos claves que desbloquean tensiones acumuladas. Sagitario : el sol en tu signo amplifica tu visión y entusiasmo, y te permite concretar ideas. La luna en Piscis te ayuda a ordenar prioridades financieras o materiales.

: el sol en tu signo amplifica tu visión y entusiasmo, y te permite concretar ideas. La luna en Piscis te ayuda a ordenar prioridades financieras o materiales. Capricornio : el día potencia tu autoridad y claridad interna. El trígono lunar con Urano te permite actuar con frescura sin perder firmeza, favoreciendo decisiones transformadoras.

: el día potencia tu autoridad y claridad interna. El trígono lunar con Urano te permite actuar con frescura sin perder firmeza, favoreciendo decisiones transformadoras. Acuario : el trígono entre la luna y Urano despierta intuiciones valiosas y soluciones innovadoras, mientras Mercurio-Saturno te ayuda a comunicar ideas con seriedad y sostén estructural.

: el trígono entre la luna y Urano despierta intuiciones valiosas y soluciones innovadoras, mientras Mercurio-Saturno te ayuda a comunicar ideas con seriedad y sostén estructural. Piscis: el sextil entre Saturno en tu signo y Mercurio facilita compromisos sólidos, mientras la Luna en Piscis te impulsa a colaborar con otros desde una perspectiva más práctica y enfocada en resultados.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: