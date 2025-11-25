Influencer termina con la cara desfigurada tras recibir inyecciones en una clínica ilegal; fuertes imágenes

Esta historia parece sacada de una película de suspenso-terror, pues es el caso muy sensible de una influencer que en 2017 se sometió a una cirugía estética en el rostro. Lamentablemente para ella, dicho sitio era un espacio fraudulento, el cual operó con sustancias que le desfiguraron completamente el rostro. Con ello, hoy inicia un proceso de restauración, aunque esto será más largo de lo esperado.

¿Qué le pasó exactamente a esta influencer con la cara desfigurada?

Como se comentó al inicio del artículo, la creadora de contenido conocida como Juju Do Pix acudió a una clínica ilegal donde supuestamente le harían un tratamiento facial con inyecciones. Sin embargo, recibió 21 jeringazos de aceite mineral y laxantes. Ante eso, su cara terminó completamente desfigurada, tal como se ve en su cuenta de Instagram.

En palabras de la joven brasileña, su rostro se inflamó de manera evidente, cambió la forma de sus mejillas, sus párpados y vivía con dolores constantes. Esta situación le afectó físicamente, laboralmente y emocionalmente. Ante eso, parecía que su caso no tendría solución, pues ningún médico se atrevía a ayudarla tras un daño tan severo generado por el procedimiento facial fraudulento.

Sin embargo, la esperanza llegó a su vida en días recientes, pues un doctor le dijo que la ayudaría para buscar la reconstrucción. Este cirujano plástico incluso compartió el procedimiento de la intervención, indicando que buscarán que poco a poco la situación mejore.

¿Esta influencer regresará a la normalidad?

Ninguno de los involucrados ha dicho algo respecto al total que se espera respecto a la reconstrucción del rostro de Juliana Oliveira. Supuestamente los primeros cambios se verán en los próximos 15 días, pero parece que serán varias operaciones. Ante eso, las redes sociales son las que documentarán la vuelta a la normalidad para la brasileña, aunque sigue la incógnita de qué tan perfecta será la reconstrucción facial.