Exatlón México: Koke se arrepiente y confiesa el fallo estratégico que complicó a los Azules

La noche de ayer en Exatlón México se vivió un momento intenso luego de que Koke Guerrero, acepta que cometió un error clave durante la Batalla por la Ventaja, pues el atleta, conocido por su liderazgo natural capacidad para guiar a los novatos, confesó que un mal coucheo terminó influyendo directamente en el desempeño de su compañera Valery llevándola a enfrentar a la derrota del circuito.

¿Qué pasó con Koke Guerrero y Valery?

De acuerdo con las declaraciones de Koke, este explicó.

“Hoy en el juego de la ventaja estaba haciendo la chamba que siempre hago: dando indicaciones, coacheando… pero hoy no sé qué me pasó. El sol en el coco o me confundí. Estaba viendo los bolos de Edna y le di un mal coucheo a Valery. Y dije: si pierde, me van a regalar todos… y perdió”. Declara

Koke, admitió que tuvo lo que se puede comprender como un bloqueo mental, en plena competencia, pues su atención se desvió hacia el proceso de tiro de la competencia, dejando de lado a su compañera, y aunque rápidamente intentó corregir rápido la indicación, estás ya había hecho efecto en la atleta del Equipo Azul, provocando que Valery confiara en la dirección equivocada.

¿Qué opinó el Equipo Azul?

Valery tomó la citación con humor, aunque también reconoció que las instrucciones la llevaron a perder el punto: “Estaba haciéndole caso a los coaches que tengo en mi cabeza: Leo, Doris… y a quien decidí hacer caso fue a Koke. Y pues no pasa nada”. “Lo importante es que no existan tensiones dentro del equipo”. Agregó.