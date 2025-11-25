Banda toca sobre juego mecánico y se vuelve viral en Hidalgo

Las redes sociales nuevamente han convertido en viral un video de origen mexicano. En esta oportunidad son los integrantes de la agrupación Los Muñecos de la Banda los que se convirtieron en protagonistas de una situación que sorprendió a los internautas por tocar su música sobre juego mecánico.

El hecho fue registrado en video en San Martín de Hidalgo, en el marco de las celebraciones patronales. Lo sucedido no solo despertó el interés de quienes estaban presentes esa noche, sino que ha despertado los sentidos de los internautas.

¿Por qué la banda se hizo viral?

El video de lo sucedido se comenzó a difundir en la red social TikTok bajo el título “México superando como siempre a la IA”. En las imágenes se aprecia como algunos integrantes de Los Muñecos de la Banda se encuentran en el juego Kamikaze con sus instrumentos musicales en las manos.

Mientras el juego comienza a realizar sus movimientos como péndulo, los músicos tocan sin errores una canción con el apoyo del resto de la agrupación que se quedó en suelo firme. El video no ha tardado en volverse viral y no deja de sumar likes y llegar a otras plataformas digitales.

¿Qué dijeron Los Muñecos de la Banda del video?

El video viral le ha permitido a Los Muñecos de la Banda sumar más seguidores y es por ese motivo que ha utilizado sus redes sociales para referirse al mismo. En su cuenta de Facebook, la formación compartió una fotografía en donde se ven los músicos que se animaron a subir al juego mecánico.

“Este mundo es para los que se arriesgan. Con esta fotografía queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las nuevas personas que se han unido a la página. Gracias por su apoyo, por cada reacción, comentario y por acompañarnos en este proyecto que sigue creciendo día con día. Seguimos avanzando juntos”, reza el posteo que Los Muñecos de la Banda compartieron en alusión al video que hoy invade los celulares.

