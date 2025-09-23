Video: Exhiben a infiel y como castigo le raya su coche con varios mensajes

Los celos son capaces de dominar a las personas, provocando que hagan todo tipo de cosas por el impulso. Así ocurrió en Colombia, donde una mujer exhibió a un infiel y lo castigó de una forma sin igual al rayar su coche con varios mensajes exhibiéndolo al público.

Los hechos han generado un sin fin de reacciones. Por eso, a continuación te diremos todo lo que pasó al respecto y los textos que colocó en el vehículo. Así que no te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué colocó la mujer en el coche?

El video fue compartido por el TikTok de @danielvela33, las imágenes lograron reunir un total de 150 mil “me gustas”. Donde se observa una camioneta blanca con varios mensajes pintados que decían “Perro”, “Infiel”, “Rata”, “Te Odio”, o “Jamás pensé que fueras de ese tipo”. Provocando que todos los transeúntes volteen a ver el vehículo.

Además de rayar su coche para exhibir al infiel, había varias hojas pegadas donde tenían un código “QR” impreso. Había quienes aseguraban que se podía tratar de una estrategia de marketing o para compartir información privada del usuario, datos que siguen sin ser aclarados.

Mientras muchos usuarios celebraban los hechos al momento de exhibir al infiel con varios mensajes plasmados en el vehículo, resaltando que era el castigo que se merecía. Por otro lado, hubo varios usuarios que castigaron los actos, explicando que el usuario afectado podría hacer una demanda legal por daño al bien ajeno.

¿Puedo demandar a alguien por rayar mi coche?

Aunque es una forma de castigo que se ha vuelto recurrente en las redes sociales, es importante considerar que al momento de rayar un auto intencionadamente, nos arriesgamos a tener problemas con las autoridades.

Todo dependerá del país y sus leyes, pero en México es posible demandar al ser víctima de dicha situación. Para ello hay que tener pruebas de los hechos y presentarlo en la Fiscalía General. Ya que en algunas zonas se considera un tipo de vandalismo, por lo que debemos evitar estas acciones para no ser castigados por la ley.