Acusan a Ricardo Pérez de enviar reporteros falsos para acosar a la prensa: el video que generó escándalo

A raíz de su noviazgo con Susana Zabaleta, Ricardo Pérez se volvió un personaje de interés para la prensa, pues la cantante ya está más que acostumbrada a tratar con las cámaras. Sin embargo, parece que el comediante de ‘La Cotorrisa’ todavía no consigue sobrellevar esta presión, o al menos es lo que ha dejado ver con sus últimas interacciones ante los medios de comunicación.

Y es que luego de ser criticado por la actitud tan áspera que tomó durante un encuentro en el Aeropuerto de la Ciudad de México, se reveló que todo este problema se habría desencadenado por su culpa.

Esto debido a que el conductor sí habría contratado a un grupo de personas que fingieron ser reporteros, con la única finalidad de empezar un altercado que le permitiera irse sin tener que dar declaraciones.

Una evidencia contundente de que sí se trató de un plan orquestado es el hecho de que uno de los hombres que se acreditaron como periodistas en la cobertura, sería en realidad un empleado de Ricardo Pérez.

Esta persona se presentó como “Rorri” y aseguró que venía de un medio independiente porque “también le gusta el chisme”, lo que hizo sospechar a los presentes que era un inflitrado.

El video que confirmaría que el novio de Susana Zabaleta sí contrató gente para molestar a la prensa

En redes sociales, esta persona se encuentra como Rorri Aldana, y en su descripción indica que pertenece al equipo de “La Cotorrisa” y “Deberías de pedirlo”, lo que confirmaría que sí es cercano al novio de Susana Zabaleta.

Instagram / @rorrialdana Un trabajador de Ricardo Pérez confirmó que se organizaron para entorpecer una entrevista de Susana Zabaleta

Mientras que en Instagram, la cuenta “Memes Cotorrisa” subió un video de este incidente, en el que los fanáticos del comediante celebraron que interfiriera con la entrevista que pretendían hacerle a la pareja.

Además, según informó Ventaneando, Rossy Pérez, la representante de la actriz mexicana, se acercó a la seguridad del aeropuerto para interceder por este joven, lo que terminó de comprobar que sí venían juntos.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre el incidente de Ricardo Pérez con la prensa?

Al respecto de este escándalo, la protagonista de cintas como “Sexo, pudor y lágrimas” aseguró que su pareja (que hace unos días fue señalado por una supuesta infidelidad), solo intenta defenderla.

Y, aunque hay quienes han apoyado la postura de Ricardo Pérez, Susana Zabaleta también ha sido criticada por aprobar estos comportamientos, incluso cuando ella se ha burlado de colegas que hacen lo mismo.