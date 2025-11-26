VIDEO: Hombre atrapa y expone la infidelidad de su novia

Las redes sociales son sin duda un lugar donde se pueden ver diferentes tipos de historias. Así es que podemos ver videos de infidelidades donde los infieles quedan expuestos en sus encuentros secretos con terceros.

En el este historial podemos ver a infieles saliendo del hotel con su amante, o sujetos que entraron a sus casas, supuestamente a escondidas, pero fueron captados con una acompañante gracias a las cámaras de seguridad.

¿Un hombre encontró a su novia con otro en una camioneta?

En un video que se volvió viral, podemos ver a un hombre que está en su departamento en compañía de un amigo pero desde el balcón puede ver una camioneta con el quema cocos abierto. En el interior se puede ver a una mujer con un hombre besándose pero al sospechar que es la novia de uno de ellos comienzan a grabar.

Para confirmar las sospechas es que deciden marcar al teléfono de la mujer en cuestión y como era de esperarse quien contestó fue la mujer que estaba dentro de la camioneta. Al hablar dijo que iba rumbo a su hogar caminando por lo que no hacía falta que la fuera a buscar por supuesto no imaginaba que él la estaba viendo con su amante.

Tiktok Esta fue la imagen tomada.

Esto no fue todo ya que el hombre le preguntaba constantemente dónde estaba o qué hacía, para saber qué tanto le mentían. A lo largo del video se puede escuchar cómo se le quiebra la voz, como si estuviera muy cerca de llorar, pues le dice que la está esperando para comer.

"Con nadie, vengo sola. De qué hablas amor, seguramente es por el hambre. Yavengo con el celular, capaz me asaltan, ahorita llego, ya no tardo", le dice la mujer.

El video finaliza ahí por lo que deja a todos los usuarios con la incertidumbre si es real o totalmente falso. No hay segunda parte ni aclaración al respecto.