Conoce el Pueblo Mágico de Quintana Roo para disfrutar con la familia

Quintana Roo es uno de los destinos turísticos más importantes de México ya que aquí se encuentra Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres. Es muy famoso por las playas de arena blanca, mar turquesa y también el arrecife mesoamericano que es el segundo más grande del mundo.

En esta ocasión nos vamos a centrar en el Pueblo Mágico más extraño de Quintana Roo que sin dudas te llevará a querer visitarlo y disfrutar de todos sus atractivos.

¿Cuál es el Pueblo Mágico más extraño de Quintana Roo?

En Quintana Roo podemos encontrar cuatro Pueblos Mágicos oficiales: Bacalar, Isla Mujeres, Tulum y Cozumel. La percepción de cuál es el más "extraño" o inusual depende de los intereses del visitante, ya que cada uno posee características únicas que los diferencian de los destinos de playa convencionales.

Bacalar

Este Pueblo Mágico es conocido como la "laguna de los siete colores" debido a los distintos tonos de azul de su agua, un fenómeno natural poco común que lo hace visualmente impactante y diferente a otros pueblos costeros.

Bacalar Quintana Roo. Pueblo mágico de aguas dulces y amaneceres espectaculares. https://t.co/AV9y1DNGVu pic.twitter.com/C7eVzyBr3r — Rique "Hecho en Mexico" (@ensanar) November 24, 2025

Tulum

Por otro lado tenemos este pueblo que su particularidad radica en ser la única zona arqueológica maya construida a la orilla de un acantilado, con vistas directas al mar Caribe, ofreciendo una combinación única de historia y paisajes de playa.

Isla Mujeres y Cozumel

Estos destinos se destacan por su ubicación insular y sus arrecifes de coral de fama mundial, que los convierten en lugares excepcionales para el buceo y el esnórquel. Su encanto reside en la vida marina y el ambiente de isla, menos común en otros Pueblos Mágicos del país.

¡Quintana Roo brilla en

Norteamérica!

Tres de nuestras joyas, Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, han conquistado el Top 5 de las mejores islas de la región según los Readers Choice Awards 2023 de Condé Nast Traveler.



#CondéNastTraveler2023 pic.twitter.com/Jh1Zg3ccz1 — Bernardo Cueto (@bernardocuetomx) November 4, 2023

Si bien no hay un Pueblo Mágico que sea mundialmente conocido como “extraño” pero si se busca algo fuera de lo común, Bacalar con su laguna de colores ofrece un paisaje natural muy singular que se aleja de la típica imagen de playa caribeña.

