Los 5 diseños de uñas que debes usar en las fiestas de Navidad

Con la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, es usual que los salones de belleza llenen sus citas, puesto que todas las personas queremos lucir un aspecto impecable en las importantes celebraciones, luciendo un cambio de look que enaltezca nuestro aspecto.

Si tienes contemplado arreglarte las uñas, entonces quédate y toma nota, puesto que te compartiremos 5 diseños navideños que puedes usar en las fiestas decembrinas, estilos elegantes que no debes dejar pasar.

¿Cuáles diseños de uñas puedo usar?

En la Navidad, ya sea con amigos, familia o compañeros de trabajo, uno siempre busca llevar un diseño de uñas elegante, pero que tenga un estilo juvenil. Es así que te recomendamos las siguientes opciones que puedes emplear en tus manos:

Uñas nude cromadas, ideal cuando no quieres tonalidades muy intensas, pero quieres que se vea el diseño. Agrégale diseños navideños encima, ya sea nudos de regalos o estrellas.

Uñas polka dots: Básicamente, consiste en una base nude o de otro color y encima se coloca un patrón de puntos; es un clásico que no pasa de moda, el cual luce muy femenino y sofisticado al mismo tiempo. Puedes hacerlo de casi cualquier color.

Cromo con cat eye: Una tendencia que se mantiene, donde le damos el efecto de ojo de gato, el cual nunca pasa desapercibido y obtendrá la atención de todos. Agrega colores navideños y diseños extras.

Diseños con estrellas: Otro clásico que se mantiene en la actualidad, el uso de diseños de estrellas cromadas sobre la uña, ideal para aplicarlo en uñas cortas y largas.

El uso de moños: Si eres fan de los adornos en 3D o de gran tamaño, aprovecha la oportunidad de agregarles moños, un diseño coqueto que tendrá todo el espíritu de la festividad.

¿Cómo hacer que me dure más el diseño?

Al ser diseños de uñas que queremos usar en las fiestas de Navidad, se recomienda que optemos por la aplicación del gelish o del barniz que requiere del uso de lámpara, para que pueda durar más el diseño por más tiempo.

Procura que al hacer actividades que requieran de agua, usa guantes especiales para evitar que el líquido pueda perjudicar tu aspecto. No olvides que al querer retirar el producto, acudas al salir de uñas para que te hagan el retiro y deja que descanse, ya que permitirás que respire y no se dañe.