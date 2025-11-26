Pagan más de 500,000 por esta moneda de 5 pesos con personaje de la Independencia

Las monedas conmemorativas son aquellas que guardan una relación histórica y que, por ende, suelen ser por demás llamativas estéticamente hablando. Un ejemplo de lo anterior es precisamente esta moneda de 5 pesos, la cual cuenta con uno de los personajes más importantes de la Independencia.

Esta moneda de 5 pesos entró en circulación en este milenio y, debido a su belleza y a la connotación histórica con la que cuenta, se vende en poco más de medio millón de pesos en el ambiente digital. Si quieres conocer más de sus características y la razón de su elevado precio, quédate con nosotros.

¿Cuáles son las características de esta moneda de 5 pesos?

La primera gran característica de esta moneda de 5 pesos es que cuenta con el rostro de Agustín de Iturbide, uno de los protagonistas de la Independencia de México. Este hecho la hace llamativa para los coleccionistas, los cuales están dispuestos a pagar lo que pide su dueño; es decir, 650 mil pesos.

Cabe aclarar que este tipo de pecunias se han vuelto sumamente populares en el emrcado digital, pues los coleccionistas consideran que su valor puede aumentar con el paso de los años gracias a los personajes con los que cuentan, en este caso el mismo Agustín de Iturbide.

En este caso, El Heraldo Binario establece que la moneda de 5 pesos de Agustín de Iturbide cuenta con un tiraje de alrededor de 7 millones de ejemplares, lo cual hace que su existencia en distintos bancos o negocios formales e informales sea más lógico que, por ejemplo, otras monedas conmemorativas de 20 pesos.

¿Por qué su dueño pide 650 mil pesos por ella?

El dueño de esta moneda de 5 pesos, misma que compartió en Mercado Libre, considera que su pieza vale 650 mil pesos por la connotación histórica que tiene; sin embargo, más allá de ello no brinda detalles que la hagan única o diferente. Por ello, se recomienda asistir con un experto en numismática antes de realizar cualquier tipo de adquisición.