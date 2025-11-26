Este día será la última Luna Llena del año

Comienza la cuenta regresiva para el cierre del año, el cual podría estar cargado de distintas sensaciones astronómicas para aquellos que son amantes de estas energías. En este sentido, el calendario lunar del 2025 ha revelado el que sería el último día de Luna Llena en este año. ¿Cuándo cae?

Todo calendario lunar cuenta con un interés máximo en el periodo de Luna Llena, por lo que, al ser este el último mes del año, la misma se convertirá en la última que habrá en 2025 de acuerdo con los astros. Prepárate, pues este fenómeno natural está más cerca que nunca de llegar.

¿Cuándo será la última Luna Llena del año, según el calendario lunar?

Los amantes de la astrología se dicen listos para el último mes del año, y de acuerdo con el portal Tu tiempo, la última Luna Llena del 2025 en el hemisferio norte se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre. Además, se detalla que contará con una luminosidad del 100 por ciento cerca de las 23:12 UTC.

Te puede interesar: ¿Cuál es el ritual que atrae la buena suerte durante la Luna Llena?

Recuerda que una Luna Llena, la cual también se conoce como plenilunio, no es más que el momento más claro en el que el satélite natural de la Tierra se puede ver a máxima plenitud. Ante ello, se trata de uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la astronomía mes con mes.

Dicho lo anterior, estamos a poco más de una semana para disfrutar de la última Luna Llena del año de acuerdo con el calendario lunar, el cual es sumamente estudiado por personas amantes de las energías que, incluso, consideran que cambios estéticos en estas fechas, como el corte de cabello, genera mejores progresos a futuro.

¿Qué otras etapas se esperan en diciembre del 2025, según el calendario lunar?

El portal antes mencionado establece que la última fase de Luna Nueva, según el calendario lunar, se presentará el día 20 de diciembre. Con ello, resta esperar a que estas fechas se cumplan y disfrutar de un evento astronómico sin igual en estas dos fechas del último mes del año.