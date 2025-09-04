VIDEO: Hombre muere tras atajar un penal jugando futbol

Una de las pasiones más grandes de las personas a nivel mundial se relaciona con el deporte. Específicamente el futbol trasciende fronteras, creencias y rangos sociales. Por ello en este caso hay luto en esta disciplina tras el fallecimiento de un portero en pleno partido. Lo que fue un momento de suma emoción terminó en tragedia. Aquí se encuentra el video con las fuertes imágenes del hombre fallecido en la cancha.

¿Cómo murió el hombre del video de futbol que está siendo viral?

El video muestra a una competencia del llamado fut sala en Brasil. Allí se ve cómo desde la grada se graba un tiro penal. El hombre que falleció jugaba como portero y tras detener un tiro que le daba la clasificación a sus compañeros a la siguiente ronda, se ve cómo se levanta, alza los brazos y celebra el triunfo.

Sin embargo no se percibe tanta euforia y se acerca a un compañero que corrió para abrazarle y celebrar con él. Pero a mitad de ese encuentro en la media cancha, el portero cae de manera impetuosa contra el suelo. Su amigo no logra evitar el impacto de manera adecuada y se ve cómo pide auxilio médico.

¿El video muestra cómo muere el portero en Brasil?

Según los informes de los distintos medios locales, las asistencias médicas que estaban en el gimnasio Zezinho de Freitas acudieron para darle sus respectivos ejercicios de animación. Fue llevado al hospital Sao Miguel en una ambulancia, sin embargo se reportó que momentos después de su ingreso… murió.

Por ello, el mundo del futbol sala en Brasil ha mandado todas sus muestras de cariño, respeto y apoyo a los amigos y familiares de este deportista. Aún no hay información oficial, pero algunos reportes indican que la causa de la muerte fue por un accidente cerebrovascular.

¿Quién era el portero que se desploma en el video?

El sujeto de 31 años fallecido en la cancha se llama Antonio Edson dos Santos Sousa, aunque era mejor conocido como Pixé. Era un deportista del que destacaban su compromiso y disciplina para con el equipo y comunidad donde vivía. Pero ahora dejará un vacío en la zona de Augusto Correa, en el estado de Pará.

