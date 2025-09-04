Yeri Mua habla tras amenazas de muerte: “No se olviden de mí” y pide apoyo a sus seguidores

La influencer veracruzana Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua reapareció en redes sociales luego de revelar que recibe amenazas de muerte. A través de una historia en Instagram, la llamada “Bratz jarocha” compartió un mensaje con tono de advertencia: “No se olviden de mí”, al mismo tiempo que pidió a sus seguidores difundir su caso para que no quede en silencio.

Venga La Alegría | Programa 4 de septiembre Parte 2 | Los primeros participantes de la segunda temporada de La Academia VLA, los mejores juegos y mucha diversión TV Azteca [VIDEO] Daniela Parra pide un proceso justo para su padre, Vadhir Derbez explica cómo evitan los escándalos en su familia, los primeros participantes de la segunda temporada de La Academia VLA y mucha diversión.

La creadora de contenido de 23 años explicó que ya cuenta con un equipo de abogados que trabaja en el asunto, aunque señaló que no puede dar detalles por motivos de seguridad. Además, aseguró que no busca generar polémica, sino visibilizar una situación preocupante que pone en riesgo su vida.

El video oficial de "Loquito" de Cachirula, Loojan & @YeriMua estará disponible próximamente.🔜 pic.twitter.com/8928cd3cuv — Yeri Mua Report (@YeriMuaReport) September 4, 2025

¿Qué dijo Yeri Mua sobre las amenazas en su contra?

En su mensaje, Yeri Mua subrayó que la difusión es clave para que no haya impunidad: “Si me quieres ayudar a alzar la voz y que no quede impune nada de lo que puedan hacer, comparte mi caso y las noticias porque a los periodistas también los quieren silenciar”.

La influencer también aclaró que se ha mantenido alejada de las cámaras debido a una recomendación de las autoridades, con el fin de evitar que personas involucradas localicen su paradero.

Instagram (Yeri Mua)

¿Por qué amenazan de muerte a Yeri Mua?

El pasado 31 de agosto, Yeri Mua denunció que las amenazas provienen de seguidores del streamer Víctor Ordoñez, conocido como “Lonche de huevito”. Todo comenzó tras coincidir en un evento en Miami, donde la veracruzana lo habría acusado de una supuesta infidelidad.

Desde entonces, los fans del creador de contenido sinaloense, conocidos como los F.E.S., emprendieron una campaña de ataques en su contra, llegando incluso a exigir que no se presente en su próximo evento en Tijuana el 14 de septiembre. Por ahora, la influencer mantiene un perfil bajo y confía en que la denuncia legal frene los ataques y evite un desenlace mayor.

