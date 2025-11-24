Kim Shantal quiere averiguar cuál es su talento en La Granja VIP: "¿Qué voy a hacer cuando me toque?”

La preparación del desayuno se convirtió en un momento de introspección para Kim Shantal, pues ha decidido prepararse ante la posibilidad de que tenga que mostrar su talento en una gala de eliminación frente a sus compañeros y el público.

"No quiero que me agarren desprevenida": Kim se anticipa a una posible petición

Unos de los aspectos más hablados de las últimas dos galas de eliminación de La Granja VIP han sido las presentaciones de La Bea y Sergio Mayer Mori, lo que hizo que Kim Shantal reflexionara sobre su propio talento y la posibilidad de que tenga que mostrarlo públicamente.

La influencer aprovechó la preparación del desayuno para mandar un mensaje a quienes sintonizaban la trasmisión 24/7 del reality show para comprometerse a encontrar su talento durante esta semana, pues quiere estar lista ante una hipotética petición de Adal Ramones para compartirlo próximamente en una gala.

"Esto no puede estar pasando, me voy a quedar ahí parada como lela... y es por eso que esta semana me voy a dar a la tarea de encontrar un talento mío.. porque no quiero que me agarren desprevenida", exclamó Shantal con motivo de sus próximos planes.

Cuando le contó su propósito a Alfredo Adame y Eleazar Gómez, los granjeros le sugirieron que podría cantar o bailar, lo que propició que Kim cantara su emblemática canción y que el 'Golden Boy' le compartiera que "llamaría a sus contactos de los Grammys para que la nominaran"; sin embargo, como Shantal escuchó solamente la última parte, pensó que se refería a una nominación en el reality show, lo que provocó las risas de ambos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Kike Mayagoitia, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la séptima semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

