VIDEO: Joven confunde boletos de Fuerza Regida con Fuerza Regia y se vuelve viral en TikTok

Lo primero que hay que reconocer es que la joven en este video tomó de muy buena manera esta confusión. Resulta que una joven regiomontana se volvió viral en redes sociales tras compartir su historia donde relata cómo confundió boletos para Fuerza Regia, el equipo profesional de basquetbol, con los del grupo de corridos tumbados Fuerza Regida.

Lo más curioso es que el divertido malentendido ocurrió el pasado fin de semana, cuando justamente se celebraba el Festival Arre en el Parque Fundidora, un evento en el que se presentaron grandes artistas del regional mexicano. Esto obviamente hizo que su confusión no sonara descabellada, como hubiera sido en el caso de que ni siquiera hubiera un concierto mapeado.

La confusión que lo cambió todo

A través de TikTok, la usuaria Nath Castillo contó que una de sus amigas publicó en sus estados que estaba regalando “boletos para ver a Fuerza Regida”, por lo que ella, emocionada, no dudó en pedirlos. “El día de hoy una amiga puso en su estado: regalo 4 boletos para ver a Fuerza Regida; y dije ‘no mam*s, es el Arre, yo quiero los cuatro boletos… yo bien apuntada’”, relató entre risas.

Nath explicó que acudió al Estadio de los Sultanes para recoger las entradas, sin sospechar nada extraño. Sin embargo, imaginen su sorpresa cuando la confusión salió a la luz cuando intentó cambiarlas para otro día, con la intención de pasar a ver a Remmy Valenzuela en el festival.

La joven confesó entre risas que ya soñaba con el momento de cantar a todo pulmón los corridos tumbados en el festival, pero al final ni siquiera alcanzó a llegar al partido de basquetbol.

El video se volvió viral

La historia es tan buena que, obviamente, el video que compartió Nath en TikTok superó las 100 mil reproducciones y acumula más de 9 mil reacciones, además de decenas de comentarios riendo del insólito error.

Al igual que ella, ¿tú hubieras tomado el error con tanta alegría?

