Video mostraría a una bruja gritando en cerro de Jalisco

Día con día los videos acerca de apariciones o situaciones extranormales son menos creídos y siempre cuestionados. El avance de la tecnología y la constancia con que algunos videos son montados o tienen edición digital, hace que la gente no crea en este tipo de contenidos. Sin embargo en Jalisco, se grabó la aparición de una supuesta bruja en Tlajomulco. Estas son las imágenes.

Te puede interesar - ¿Qué signos creen en los fantasmas y a quiénes les dan miedo?

Te puede interesar - ¿Cuáles son las características de estas muñecas malditas?

¿Qué se ve en el video de la aparición de una bruja en Jalisco?

Este video se volvió bastante popular en las redes sociales, pues supuestamente se capta la presencia de una bruja en Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco. Allí, el joven referido como Ángel, graba un ser que tiene forma humanoide gritando en la madrugada en el basurero de la zona. Allí se percibe al ser que lanza quejidos y lamentos al aire, mientras el usuario de TikTok la graba.

La reacción del hombre que guarda en su dispositivo las imágenes nunca muestra preocupación o miedo, sino que se dedica a narrar que dicho ente estaba gritando a la una de la mañana en una zona, donde se especifica, no había más personas. Sin embargo, el video termina con un corte abrupto que no permite saber el final del supuesto encuentro.

¿El video de la supuesta bruja es real?

Obviamente el usuario de la red social lo vende como algo que le pasó de manera verídica. Sin embargo, algunos comentarios argumentaron que es un encuentro muy fortuito o que alguien que ve una presencia así se mostraría mucho más nervioso. Ante eso, no faltaron los que dictaron la utilización de alguna herramienta digital o también dijeron que es un video hecho con IA.

Sin embargo, la pieza videográfica ya acumuló más de 390 mil visualizaciones y recaudó más de 19 mil likes. En ese sentido, el debate sigue con su recorrido en el mundo digital, pues ya se propagó el video a otras redes sociales.