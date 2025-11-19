¡Lluvias y frío en México! Estos serán los estados afectados por el clima hoy miércoles 19 de noviembre

La República Mexicana vivirá un día sumamente intenso en cuanto a clima se refiere, pues serán varios los estados que tendrán que lidiar con lluvias y un frío por demás estremecedor a lo largo de hoy miércoles 19 de noviembre del 2025. ¿Quieres conocer más detalles al respecto?

Los informes coinciden en que, durante este miércoles 19 de noviembre, México vivirá los estragos del Frente Frío 15, el cual ha comenzado a dañar varias partes del país. Ante este hecho, no está de más conocer cuáles serán los estados más afectados por las lluvias y el frío.

¿Qué estados tendrán lluvias y mucho frío hoy miércoles 19 de noviembre?

Según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Guerrero, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Chiapas tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Campeche vivirán intervalos de chubascos.

CONAGUA

San Luis, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México tendrán lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm, mientras que la sierra de Baja California, Chihuahua y Sonora tendrán posible caída de nieve o aguanieve. Finalmente, Durango y Sonora tendrán rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora.

En cuanto a las bajas temperaturas, Baja California, Durango, Sonora y Chihuahua tendrán mínimas de -10 a -5 grados, mientras que Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México vivirán mínimas de -5 a 0 grados. Finalmente, San Luis, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca y Veracruz sufrirán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Qué otros problemas causará el Frente Frío 15 este día?

La Conagua menciona que, a lo largo de este miércoles 19 de noviembre, podría llegar un nuevo Frente Frío que acompañe al 15 y que, por ende, genere niveles altos y medios de lluvias, así como un natural descenso en las temperaturas con chubascos y fuertes rachas de viento.