Rapero sufre asalto en su casa mientras su madre fue secuestrada

Un rapero que ha pasado múltiples controversias a lo largo de su carrera acaba de vivir uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que se reporta desde los Estados Unidos que ingresaron a su domicilio para robar sus pertenencias. Lamentablemente en el lapso que ocurrió el asalto, su madre estuvo secuestrada por los autores del delito. He aquí las fuertes imágenes de lo ocurrido en casa de 6ix 9ine.

Eduin Caz, 6ix9ine y El Capi dieron la vuelta por la Ciudad de México. [VIDEO] Eduin Caz y 6ix9ine invitaron al Capi Pérez a un recorrido lleno de música y de mucha fiesta por las calles de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó?

Te puede interesar - El último video de este rapero previo a su muerte dejó fríos a todos.

Te puede interesar - Rapero falleció en un ataque que involucra la guerra de pandillas.

¿Cómo ocurrió el asalto a la casa del rapero, 6ix 9ine?

El rapero estadounidense regularmente se encuentra en medio de la polémica, aunque en esta ocasión no fue provocada por él. Todo indica que unos asaltantes sabían que el músico no se encontraba en casa y por eso irrumpieron desde la cochera del domicilio buscando dinero y las llaves del auto del artista.

Sin embargo, el drama se apoderó de dicha situación pues la madre de Tekashi sí estaba en casa. En ese sentido, el medio TMZ compartió las imágenes de las cámaras de seguridad. Allí se nota a los sujetos moviéndose por el hogar de 6ix 9ine buscando cosas, mientras uno de ellos tiene acorralada a la mujer, esto a punta de pistola.

Se reporta que las autoridades llegaron al domicilio tiempo después, sin embargo fue muy tarde, pues los asaltantes huyeron antes de que los oficiales auxiliaran a su madre, quien es oriunda de Atlixco, Puebla.

¿Qué ha dicho el rapero respecto a este acontecimiento?

El asalto a la propiedad ocurrió el domingo pasado, donde se reporta que el artista estaba participando en un stream junto con Jack Doherty. Ante eso, no se ha emitido ningún comunicado, por ello tampoco se sabe el estado de Natividad Pérez Hernández. En estos momentos se está a la espera de una actualización, pues tampoco se conoce el monto de las pérdidas y si es que lograron el cometido al que llegaron estos amantes de lo ajeno.