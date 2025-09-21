Crea tus fotos de estudio profesional usando IA; te explicamos cómo hacerlo en sencillos pasos

En la actualidad, la IA se ha convertido en una herramienta completa. Sin embargo, las nuevas generaciones han aprovechado dicho elemento para crear fotos desde cero, ya sea creando una polaroid junto a sus seres queridos fallecidos o artistas reconocidos, o modificando el aspecto de una foto para que parezca caricatura.

Las posibilidades son infinitas. Usualmente, queremos fotografías de estudio profesional para algún CV o portal, pues ahora es posible crearlas desde la inteligencia artificial. Para que lo puedas hacer, te explicaremos cómo lograrlo en sencillos pasos.

¿Cómo crear fotos con IA?

Para que puedas crear tus fotos de estudio profesional, emplearemos la IA de Gemini, por lo que será necesario que tengas disponible una cuenta oficial de Google. Los sencillos pasos para hacerlo son muy rápidos. Solamente considera que al darle la instrucción a la herramienta digital debes de ser muy preciso en las indicaciones. Haz las siguientes instrucciones:

Ingresa a la app de Gemini. Sube una foto tuya en la que aparezca tu rostro completo y con buena claridad. Al agregar la imagen, explica que deseas un retrato tuyo, donde te veas guapo o guapa, con el tipo de ropa que deseas, una iluminación suave, que tenga el estilo de estudio profesional, altamente detallado, realista y sin alterar tus facciones. Da clic en aceptar y en cuestión de segundos obtendrás una buena foto.

A las instrucciones que le agregues a la inteligencia artificial, podrás incluir qué tipo de luz, fondo o qué imperfecciones deseas eliminar, pero todo dependerá de cada uno de los usuarios. Son sencillos pasos que te ayudarán notablemente.

¿Cómo obtener mejores resultados en la IA?

En la actualidad, es muy sencillo usar la IA, pero debemos tener cuidado, ya que un pequeño error es capaz de perjudicarnos al momento de buscar un excelente resultado al crear tus fotos de estudio profesional. Por lo que te recomendamos que consideres los siguientes tips:

Usa fotos de cuerpo completo tuyas.

Usa imágenes claras, lograrás un resultado más realista.

Haz varias pruebas hasta que encuentres la opción que más te guste, aplicando cambios en la luz, ropa, postura y peinado.