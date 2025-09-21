Crea tus fotos de estudio profesional usando IA; te explicamos cómo hacerlo en sencillos pasos
¿Buscas hacerte una fotografía con un aspecto más formal? Inténtalo haciendo uso de la IA, lograrás crear tus fotos de estudio profesional en segundos
En la actualidad, la IA se ha convertido en una herramienta completa. Sin embargo, las nuevas generaciones han aprovechado dicho elemento para crear fotos desde cero, ya sea creando una polaroid junto a sus seres queridos fallecidos o artistas reconocidos, o modificando el aspecto de una foto para que parezca caricatura.
Las posibilidades son infinitas. Usualmente, queremos fotografías de estudio profesional para algún CV o portal, pues ahora es posible crearlas desde la inteligencia artificial. Para que lo puedas hacer, te explicaremos cómo lograrlo en sencillos pasos.
¿Cómo crear fotos con IA?
Para que puedas crear tus fotos de estudio profesional, emplearemos la IA de Gemini, por lo que será necesario que tengas disponible una cuenta oficial de Google. Los sencillos pasos para hacerlo son muy rápidos. Solamente considera que al darle la instrucción a la herramienta digital debes de ser muy preciso en las indicaciones. Haz las siguientes instrucciones:
- Ingresa a la app de Gemini.
- Sube una foto tuya en la que aparezca tu rostro completo y con buena claridad.
- Al agregar la imagen, explica que deseas un retrato tuyo, donde te veas guapo o guapa, con el tipo de ropa que deseas, una iluminación suave, que tenga el estilo de estudio profesional, altamente detallado, realista y sin alterar tus facciones.
- Da clic en aceptar y en cuestión de segundos obtendrás una buena foto.
A las instrucciones que le agregues a la inteligencia artificial, podrás incluir qué tipo de luz, fondo o qué imperfecciones deseas eliminar, pero todo dependerá de cada uno de los usuarios. Son sencillos pasos que te ayudarán notablemente.
¿Cómo obtener mejores resultados en la IA?
En la actualidad, es muy sencillo usar la IA, pero debemos tener cuidado, ya que un pequeño error es capaz de perjudicarnos al momento de buscar un excelente resultado al crear tus fotos de estudio profesional. Por lo que te recomendamos que consideres los siguientes tips:
- Usa fotos de cuerpo completo tuyas.
- Usa imágenes claras, lograrás un resultado más realista.
- Haz varias pruebas hasta que encuentres la opción que más te guste, aplicando cambios en la luz, ropa, postura y peinado.
@seocontenidos ¿Quieres fotos tipo estudio profesional sin gastar en fotógrafos ni equipos? Con Gemini puedes lograrlo en minutos usando solo tu celular ✨ 📲Paso 1: Descarga la aplicación Gemini de Google en tu teléfono. Es gratuita y fácil de usar. 🖼️Paso 2: Elige una foto de tu rostro donde te veas con nitidez y una expresión que realmente te guste. Recuerda: cuanto mejor sea la base, más realista será el resultado. ⌨️Paso 3: Copia y pega este texto en Gemini (lo encontrarás también en la descripción del video): Create a black-and-white studio portrait of the subject, with a circular spotlight behind her, smooth high-contrast lighting and soft shadows. The subject gazes forward, calm and confident, with her chin resting gently on her hand. Long straight hair flowing naturally over the shoulder. Maintain the subject’s true facial features and identity — do not alter her eyes, nose, jawline, lips or bone structure. Sophisticated magazine editorial quality, minimalist background, sharp facial detail, subtle side shadow. Photo-realistic, elegant portrait style. ✅Usa fotos con buena iluminación y fondo sencillo. Eso ayuda a Gemini a mantener tu identidad intacta y mejorar la calidad final del retrato 🚀Si quieres más trucos de Gemini, revisa nuestra lista de reproducción “Tutorial IA” donde encontrarás más herramientas para potenciar tu imagen y tu contenido #tutorials #ia #fotos #gemini #agenciademarketing ♬ sonido original - Seo Contenidos 🚀 Marketing IA