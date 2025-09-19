Esta es la casa de Poncho De Nigris que le rentó a un jugador de Tigres: imágenes de cómo luce por dentro

Poncho De Nigris siempre ha compartido parte de su vida en Monterrey con el público, y uno de los temas que más curiosidad generan son sus propiedades. A mediados de 2024 sorprendió al anunciar que Juan Brunetta, mediocampista de Tigres, viviría en la casa que estaba dejando para mudarse a una nueva residencia junto a Marcela Mistral.

Con el paso de los meses, los rumores crecieron sobre si el futbolista seguía ahí o no, pero lo cierto es que la atención volvió a concentrarse en la espectacular propiedad que el conductor presumió varias veces en redes sociales.

¿Quién vivió en la casa de Poncho De Nigris?

En abril de 2024, Poncho declaró en Instagram que Brunetta sería el inquilino de su antigua casa en Monterrey. El comentario generó revuelo, pues se trataba de un famoso jugador ocupando el hogar de una de las figuras más polémicas y queridas de la televisión regiomontana.

Lo que no se ha confirmado oficialmente es que el futbolista siga habitando el inmueble en la actualidad. Ninguno de los dos lo ha ratificado en entrevistas recientes.

¿Cómo luce la casa de Poncho De Nigris por dentro?

El propio Poncho mostró detalles de la vivienda en videos y transmisiones. Se trata de una construcción amplia, con estilo moderno y espacios abiertos:



Interiores luminosos con ventanales grandes y acabados contemporáneos.

Amplias recámaras y áreas sociales diseñadas para reuniones familiares.

Zona exterior con jardín y piscina, uno de los rincones que más llamó la atención cuando la mostró a sus seguidores.

Instagram/musamistral La casa anterior en la que vivía Poncho De Nigris con su familia

Imágenes de YouTube y clips compartidos en redes sociales permiten ver que la propiedad estaba equipada para ofrecer comodidad y un aire de exclusividad propio de la zona en la que se encuentra.

¿Dónde vive ahora Poncho De Nigris?

En paralelo, Poncho y Marcela Mistral se mudaron a una nueva residencia en San Eugenio Residencial Campestre, municipio de Allende, Nuevo León. De acuerdo con publicaciones en sus redes sociales, el lugar se distingue por su lujo y privacidad, con amplias áreas verdes y casas de alto valor.

¿Por qué genera tanto interés la casa de Poncho De Nigris?

El cruce entre espectáculo y fútbol siempre despierta curiosidad. Que un jugador de Tigres llegara a ocupar la casa de Poncho fue un detalle que rápidamente se viralizó, y aunque no esté claro si Brunetta aún vive ahí, la propiedad sigue siendo parte de la conversación por su estilo y por la forma en la que Poncho la convirtió en contenido para sus seguidores.