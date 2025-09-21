La prueba que confirmaría que Kenia Os y Peso Pluma se comprometieron

Kenia Os y Peso Pluma en los últimos meses se han convertido en la pareja perfecta, donde los vemos a ambos visitando todo tipo de tiendas y eventos. Vemos que el cantante de corridos tumbados no deja pasar la oportunidad para presumir la belleza de su hermosa pareja, además de consentirla con todo tipo de regalos y arreglos florales.

¿Cómo sobrellevan Kenia Os y Peso Pluma el peso de la fama y el amor? [VIDEO] La cantante Kenia Os compartió detalles sobre su noviazgo con Peso Pluma y revela si el cantante le ha dedicado alguna canción.

Ante las constantes muestras de afecto, entre los usuarios han surgido los rumores de que ambos cantantes podrían comprometerse, ya que son señales claras de su fuerte amor y del apoyo mutuo que existe. Es así que, te detallaremos si ya se ha confirmado algo al respecto.

¿Se comprometieron Kenia Os y Peso Pluma?

Entre los fieles seguidores de Kenia Os y Peso Pluma, se han reavivado los rumores sobre un posible compromiso entre los cantantes, siendo un paso importante para ambos para formalizar aún más su relación.

Desde el anuncio del lanzamiento de la canción “TOMMY Y PAMELA”, se les ha visto muy juntos a ambos, donde no han dejado pasar la oportunidad de demostrar su amor, ya sea yendo junto a eventos, o donde la cantante mexicana presume las muestras de afecto que él ha realizado el artista de los corridos tumbados.

Últimamente, a la romántica pareja los hemos visto en la Semana de la Moda en Nueva York, mostrando los hermosos outfits que portan, y caminando de la mano a todos lados. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos, ha mencionado ningún plan relacionado con el compromiso.

Por ejemplo, desde agosto del 2025, ya se escuchaba el famoso rumor al respecto. Kenia explicó que se encuentra disfrutando de su relación, por el momento todavía no se consideran los planes para ir al altar en un futuro cercano.

¿Cuánto tiempo llevan juntos en su relación?

Desde la colaboración musical que hicieron Kenia Os y Peso Pluma, los rumores sobre el noviazgo empezaron, donde los usuarios veían a los cantantes estar muy juntos y responder algunas publicaciones.

Aunque durante mucho tiempo lo negaron, no fue hasta marzo de 2025 que se formalizó la relación entre ellos. Por lo que no han dejado pasar la oportunidad de exponer sus muestras de afecto, dando inicio a su historia de amor.