¿Qué fue de los atletas de Exatlón México temporada 2 y dónde están hoy?

Desde su emisión, la segunda temporada de Exatlón México dejó una huella especial en la audiencia por su nivel de competencia y por los perfiles tan diversos de sus participantes. Años después, muchos de estos atletas han tomado caminos sorprendentes, ya sea dentro del alto rendimiento, el emprendimiento o la vida pública. Algunos continúan vinculados al deporte, otros exploran nuevos rumbos profesionales, y hay quienes siguen inspirando desde sus redes sociales.

¿Qué hacen hoy los campeones de la temporada 2 de Exatlón México?

Aristeo Cázares, ganador absoluto del Equipo Famosos, sigue en el mundo del parkour y ha diversificado su carrera hacia proyectos de entretenimiento y deporte como Sky Brothers MX, que desarrolla junto a su hermano. Aunque se alejó de la televisión, conserva una base sólida de seguidores y continúa promoviendo su pasión por el deporte y la aventura.

Por su parte, Aidée Hernández, campeona por parte de los Contendientes, se encuentra enfocada en su familia y en dos negocios personales, una marca de zapatos para mujer y para hombre junto a su esposo Enrique Luna, y una marca de joyería al lado de su hermana.

¿Qué atletas de la segunda temporada siguen activos en el deporte?

Evelyn Guijarro ha tenido una evolución notable. Luego de ser finalista en 2019, regresó y se coronó campeona en la edición 2025, para consolidarse como una de las participantes más queridas de la franquicia. Daniel Noyola, ciclista de montaña, suma podios en competencias continentales recientes, mientras que Natali Brito sigue activa como velocista en pruebas de 200 y 400 metros.

También continúa compitiendo Alely Hernández, quien ha cosechado medallas para México en esgrima. En el boxeo, Misael Rodríguez mantiene su carrera profesional con aspiraciones de título mundial. Por su parte, Dragon Lee II sigue cosechando éxito en la lucha libre, actualmente vinculado a WWE.

¿Qué atletas pasaron de Exatlón México a nuevas funciones?

Algunos nombres destacados tomaron rutas distintas. Jahir Ocampo, clavadista olímpico, es hoy director del CNAR. Iridia Salazar, extaekwondoín, lidera el Instituto del Deporte en Querétaro. Linda Soltero impulsa el acondicionamiento físico desde su propia plataforma de entrenamiento.

En tanto, Ana Laura González, surfista, encabeza el proyecto “Mujeres en el Mar” que fomenta el surf femenino en México. Y Pato Araujo, finalista de esa misma edición, regresó a competir en 2025, aunque fue eliminado en enero; hoy mantiene una presencia activa en medios y redes junto a su esposa, Zudikey Rodríguez.

La temporada 2 de Exatlón México fue clave para construir figuras que hoy siguen dejando huella dentro y fuera del deporte.

