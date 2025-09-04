Video | Mujer somete a ladrón con llave de jiu-jitsu en Costa Rica y se vuelve viral

Nadie la vio venir y mucho menos el ladrón de este video. Como sabemos que adoras los finales felices, no te puedes perder este video que se hizo viral donde una chica logra someter con elegancia y mucho jiu-jitsu a un ladrón en Costa Rica.

Mujer enfrenta a un ladrón y lo inmoviliza con jiu-jitsu

En Costa Rica, una mujer se ha convertido en toda una sensación en redes sociales tras frustrar un asalto en una tienda al aplicar una llave de jiu-jitsu que dejó completamente inmovilizado al delincuente.

El video, difundido por la cuenta de X @cronicapolicial. Este dura un minuto con 42 segundos y muestra cómo la joven logra neutralizar al criminal con mucha habilidad. El ladrón intentó robarle su celular mientras ella se encontraba dentro del establecimiento, pero jamás se esperó quedar completamente atrapado por ella.

Así fue el momento del forcejeo

Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso en el que el ladrón arrebata el celular y trata de huir. Sin embargo, la mujer reacciona de inmediato, lo detiene y comienza un forcejeo que culmina con una llave, aparentemente de brazo, la cual es utilizada en las artes marciales.

Al escuchar el escándalo, dos empleados del local se acercan sorprendidos al ver cómo la víctima tenía bajo control al presunto asaltante. Incluso se percibe que titubean por un instante al no entender la situación. Entre los tres logran quitarle el celular, mientras la mujer lo mantiene en el piso con firmeza y lo golpea en varias ocasiones.

Si no has visto el video, te lo dejamos a continuación:

Mujer aplica llave a un ladrón y evita robo en un restaurante de Pérez Zeledón. El sujeto quedó bajo custodia de las autoridades 📹 @ntgcostarica pic.twitter.com/e2jGpaBdXr — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) September 4, 2025

Reacciones en redes sociales

El clip se viralizó en cuestión de minutos y rápidamente desató una ola de comentarios de parte de los usuarios. Muchos aplaudieron la valentía, fuerza y habilidad de la mujer y muchos otros criticaron a uno de los hombres que aparece en escena por no reaccionar rápido y ayudar.

Por ahora, no se ha confirmado la identidad del delincuente ni el estado legal del caso, pero lo cierto es que el video ya suma miles de reproducciones y ha convertido a esta mujer en una heroína.

