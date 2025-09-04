¿Sueñas que tú ex te llama?, este es el significado que tienes que conocer

Los sueños son parte de nuestra vida y algunos pueden resultar más extraños que otros. Cada uno de ellos tiene un significado profundo que es importante conocer para que le demos un sentido.

¿Mensajes en los sueños? Alejandra Carvajal termina con la incógnita [VIDEO] ¿Los sueños son fantasías? ¿Los sueños son información? ¿Cierto o falso? ¡Toma nota! Alejandra Carvajal despeja las dudas en Lo que se dice y lo que es...

Uno de los que puede ser recurrente es que sueñes que tu ex se vuelve a comunicar con vos ya sea por teléfono, por WhatsApp o te manda un mensaje. Ahora te vamos a dar una explicación a esto.

¿Cuál es el significado de soñar que tu ex te hable?

Cuando sueñas con tu ex que te habla es porque hay un deseo de comunicación, la interpretación de lo que no está existiendo en la vida real entre la ex y tú. Puede ser tomado como el deseo de volver a hablar con él o con ella debido a que, posiblemente, se dejaron cosas por decir, explicaciones que deben producirse.

Así es que la ruptura puede que no sea tan definitiva como parece y que dependiendo de esa conversación se pueda resolver más de lo que crees en un principio. Incluso se podría restaurar la relación, o es lo que tu corazón puede o parece albergar, un deseo muy en el fondo.

También puede ser una señal de que se quiere reconciliación o explicaciones si quedó algo inconcluso. Esa comunicación es deseada, se quiere hablar, pues hay mucho que dialogar, con una actitud sana y positiva.

Hay cosas que no están claras tras esa ruptura y se precisa de una charla, aunque eso es lo que está dentro del subconsciente, en la realidad puede que ambos nieguen volver a hablar con esa persona por diferentes motivos -ego, orgullo, rencor o miedo, que es lo que se suele tener siempre-.

A su vez podemos decir que soñar que te llama puede ser premonitorio y que esté anunciando esa conversación que se va a producir en breve entre tu ex pareja y tú, todo es posible.

pexels Este sueño te quiere decir algo.

Dentro del sueño hay muchas posibilidades y muchos matices, como la forma en la que se hace esa comunicación. Sin embargo, lo más probable es que todavía queden cosas por sanar.