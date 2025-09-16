Así podrás ver el concierto de Bad Bunny en vivo si no tienes boleto

El regreso de Bad Bunny a los escenarios ha sido uno de los eventos más celebrados por sus millones de fans, pues recordemos que el cantante había anunciado que se iba a retirar de la música, aunque ahora está brillando por todo lo alto.

Ahora se ha revelado información que ha hecho feliz a los millones de seguidores de Bad Bunny, principalmente a los que no tuvieron la suerte de alcanzar boletos para su próximo concierto. Se ha dado a conocer que podrán disfrutarlo por medio de la plataforma de streaming Amazon.

Bad Bunny es elogiado por un sacerdote en Puerto Rico [VIDEO] Con el reciente estreno del nuevo álbum de Bad Bunny, muchas celebridades y hasta sacerdotes han reconocido que es un gran ejemplo para Puerto Rico.

¿Cómo ver el concierto de Bad Bunny si no tienes boletos?

Los seguidores del puertorriqueño podrán disfrutar del show en vivo con el fin de recaudar fondos en beneficio de Puerto Rico, para las personas afectadas por el huracán María. Este gran anuncio se dio a conocer este lunes por medio de un comunicado, ya que este evento es uno de los más esperados este año.

Además, las ganancias obtenidas por la transmisión en línea se destinarán a proyectos sociales, educativos y culturales en Puerto Rico. Este show marca el último concierto, después de 31 shows consecutivos. Para todos aquellos que quieran ver y disfrutar de este concierto, solo deberán de conectarse a la plataforma mencionada o a su canal en Twitch.

¿A qué hora se podrá ver el concierto de Bad Bunny?

Este directo se podrá disfrutar desde cualquier parte del mundo y estará disponible el sábado 20 de septiembre a las 20:30 (18:30 horas, tiempo del centro de México), te recordamos que el evento va a ser desde en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan en Puerto Rico, lugar en donde el cantante va a volver a complacer a sus fans con sus grandes éxitos musicales.

