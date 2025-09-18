Perro se pone riesgo en una construcción, pero la historia tiene un final feliz: VIDEO

Uno de los videos que está ganando popularidad en redes sociales tiene como protagonista a un perro que se encontró con un parque de diversiones de manera bastante fortuita. Incluso en un principio, parecía que la irrupción del animal en un terreno donde están trabajando pudiera generar un riesgo, pero todo se resolvió favorablemente.

¿Por qué este perro causó sensación en esta obra de construcción?

Generalmente, cuando se ven máquinas excavadoras o alguna otra de ese tipo, se entiende que hay una obra en marcha. En ese sentido, al inicio del video se percibe que el animalito interrumpe las labores de la excavadora, se sintió algo de riesgo por la generación de algún accidente. Sin embargo, aunque el perro estaba inquieto, quien maniobraba la máquina hizo las cosas con total cuidado.

Ya acostumbrados los presentes con los juegos del perrito, los que estaban ahí (en la excavadora y grabando) vieron la oportunidad de darle al perro una oportunidad de divertirse. Por eso, le permitieron que se instalara en el espacio de lo que sería el brazo. Ya que se subía, quien manejaba daba vueltas en el aire, mientras el canino se encontraba dentro.

Un perrito se divierte jugando al carrusel 🎠 con una grúa de construcción 🏗️ pic.twitter.com/RHLnC5X29H — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) September 14, 2025

¿El perro se quedó satisfecho con las vueltas que le dieron?

El video nos muestra más allá de unos minutos donde el perrito dio la primera vuelta y posteriormente ladraba desesperado, porque le permitieran subir de nueva cuenta. Ante esa situación, los humanos ahí presentes le permitieron una nueva oportunidad de girar en las alturas. Por eso, el video comenzó a ganar muchos seguidores en las redes sociales.