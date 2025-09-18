¡De los escenarios a la política! El cantante de tejano Bobby Pulido dejará la música para dedicarse su candidatura para el Congreso de este Estado

Bobby Pulido, la estrella de la música tejana y el tex-mex, ha confirmado su candidatura para el Congreso del sur de Texas en un anuncio que ha sorprendido a propios y extraños.

Fue el año pasado que el intérprete de “Desvelado” anunció que realizaría su última gira para celebrar más de 30 años de carrera este 2025, pues tenía pensado alejarse de los escenarios para dedicarse a la política.

¿Cómo fue el anuncio de Bobby Pulido dentro la política?

Este miércoles 17 de septiembre, Bobby confirmó para el medio Rolling Stone que se postulará para demócrata del Distrito Congresional 15 del sur de Texas, con el fin de hacer de lado a la actual republicana Mónica De La Cruz, alegando que el partido republicano ha manipulado distritos electorales y que a diferencia, el artista abordará su candidatura con una visión bipartidista.

El cantante declaró en exclusiva: “Seamos honestos, este es el distrito más conservador del sur de Texas”.

Y en su video de campaña declaró lo siguiente:

“No soy del equipo rojo, no soy del equipo azul, sur de Texas, soy de tu equipo”.

¿Quién es Bobby Pulido?

Bobby Pulido ha hecho una larga y exitosa carrera como cantante, compositor y actor. Desde los 90’s, el artista de origen tejano, ganó gran popularidad por sus canciones tanto en México como en Estados Unidos.

Su álbum debut de 1995 ‘Desvelado’ fue todo un hit en su carrera, abriéndose paso en el tex-mex y la música tejana, misma que lo consolidó como una de las caras más representativas de este género, siendo que 30 años después se ha mantenido vigente.

Justamente el mismo día que anunció su candidatura política, recibió una nominación a los Latin Grammys por su disco “Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía, Vol. 1, como mejor Álbum de Música Tejana.

Actualmente está realizando su gira de despedida ‘Por La Puerta Grande Tour 2025’, donde ha confirmado que hará de lado su carrera musical para dedicarse de lleno a la política.