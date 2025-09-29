VIDEO: Quinceañera se queda sola en su fiesta, pero las redes sociales entraron a salvarla

La fiesta de 15 años es, posiblemente, una de las celebraciones más importantes que toda mujer puede tener en su vida. En este sentido, una quinceañera fue rescatada por las redes sociales luego de haberse quedado sola en su celebración, en un video que ya circula en el entorno digital.

Por precoz se quedó sin sus XV años | Programa 8 de octubre del 2024 [VIDEO] Gabriel se enteró que su hija Guadalupe de 15 años comenzó su vida sexual con su novio Alonso y ahora quiere castigarla quitándole su fiesta de XV años.

Fue el pasado sábado 27 de septiembre cuando se llevó a cabo la fiesta de 15 años de Miche, una mujer que radica en Apodaca, Nuevo León. La quinceañera se había quedado sola durante un periodo en su propia celebración, aunque al final fueron las redes sociales quienes la rescataron de una conclusión lamentable.

¿Quinceañera celebró con desconocidos su fiesta? VIDEO lo confirma

Después de que los invitados no llegaran a la fiesta de 15 años, la familia de la quinceañera tomó la decisión de incentivar esta a través de redes. Viridiana Salas, mamá de Miche, compartió una invitación para que la gente acudiera a la fiesta de su hija, aunque indudablemente no esperaba una respuesta tan favorable del público.

Te puede interesar: Abuelita conmueve por celebrar su fiesta de XV Años (VIDEO)

Fue así como, en cuestión de minutos, el salón pasó de estar semivacío a convertirse en una auténtica celebración mayúscula a través de personas que no conocían a la quinceañera. Y, como era de esperarse, el video ha comenzado a tener mucha popularidad en el ambiente digital.

La situación, en un principio, generó la sorpresa de la pequeña Miche, quien después de unos minutos de nerviosismo tomó la decisión de dejarse llevar, por lo que con el paso del tiempo comenzó a mostrarse feliz y contenta de disfrutar este momento con desconocidos.

#Viral 🥳 Regia celebra sus XV años y nadie va a su fiesta; mamá hace invitación en redes y se abarrota el lugar 😱



📹 Especial pic.twitter.com/r6Z2VC2VP0 — @telediariomty (@telediariomty) September 28, 2025

¿En qué red social lanzó la invitación la mamá de la quinceañera?

Vale decir que la invitación se dio a través de la cuenta de Facebook de Viridiana Salas, madre de la quinceañera. La invitación se dio mediante una publicación y, en cuestión de minutos, los invitados comenzaron a llegar, lo cual generó mucha alegría entre los familiares de la cumpleañera.