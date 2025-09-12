VIDEO: Chocó junto a su novia y se preocupó más por su moto

Las redes sociales han elevado su temperatura por un debate que se originó tras la difusión de un video que muestra un siniestro vial. Más allá del hecho en sí, lo que despertó el enojo de los internautas fue la actitud que el conductor de una moto tuvo mientras su novia se encontraba herida en el suelo.

A diario los videos se convierten en tema de discusión en las distintas plataformas digitales. Aunque la mayoría son una verdadera fuente de entretenimiento y diversión, algunos son capaces de generar indignación como lo que te contaremos a continuación.

VIDEO: ¿Cómo fue este accidente vehicular?

Las imágenes que ganaron estado público fueron difundidas por la cuenta de X @EmergenciasEc. En el video se puede observar cómo un automóvil cruza por una intersección en medio de la noche y se produce el siniestro vial.

Fuerte accidente de tránsito en Sangolqui, el motorizado se preocupó más de la moto que por la novia 🤕 pic.twitter.com/8Yfl5D9SXE — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 9, 2025

Una motocicleta con dos ocupantes, un hombre y una mujer, viaja a gran velocidad e impacta contra el rodado mayor. Los motociclistas caen violentamente al suelo y la mujer comienza a dar gritos de dolor ante las heridas padecidas.

¿Por qué las redes critican al conductor?

A pesar de que el hecho impacta por la violencia del choque, las redes sociales se hicieron eco de la actitud del motociclista. Esto se debe a que, lejos de preocuparse por el estado de salud de su novia, centró su atención en el estado de su motocicleta.

“Fuerte accidente de tránsito en Sangolqui, el motorizado se preocupó más de la moto que por la novia”, precisa el posteo original. Mientras la mujer gritaba de dolor, el hombre intentaba encender su moto y verificaba su estado, motivo por el cual los internautas no dudaron en criticarlo.

“Parece que hay un enorme mercado negro de vehículos en Ecuador que se venden sin frenos”, “Pobre chica”, “Espero que con esto mi amiga ya se de cuenta”, “Queda muy claro que al conductor no le importaba la chica”, “Lamento decirlo pero muchos motociclistas se han vuelto una plaga peligrosa”, “Que lindo un novio en moto decían”, “No hay dudas, la moto es la novia” y “Que lástima por la chica, ojalá no tenga mayores lesiones”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.