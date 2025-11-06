¿Por quién votarán Kike Mayagoitia y Jawy Méndez en la Asamblea de La Granja VIP? ¡No creerás sus pistas!

Kike Mayagoitia y Jawy Méndez saben que esta Asamblea cambiará de forma definitiva el destino de dos granjeros y, por ello, deben pensar muy bien contra quién van a votar: ¡Kike ya tiene a alguien de La Granja VIP en la mira, pero en su compañero aún existe la duda!

¿Qué dijeron Kike Mayagoitia y Jawy Méndez de sus votos en la Asamblea de La Granja VIP?

Kike Mayagoitia y Jawy Méndez se sinceraron en un momento de descanso en la recámara para hablar de las nominaciones que tendrán lugar en cuestión de minutos: ¡uno de ellos ya tiene su estrategia definida, mientras que el otro aún se la está pensando!

"No sé por quién votar, ustedes la tienen clara, pero yo estoy entre dos", aceptó Jawy Méndez, mientras que Kike adelantó que su discurso será firme pero sin llegar a la crueldad: "Yo sí voy directo hoy, no voy a ser cul3r0, mi intención no es pasarme de lanza pero voy a poner 3 ejemplos del porqué, y es algo que todos ven", adelantó Mayagoitia.

Otros granjeros que hablaron sobre su intención de voto, aunque de forma más discreta, fueron La Bea y Teo, quienes no perdieron la oportunidad de chismear un rato en el tocador de La Granja VIP .

"Es secreto, de hecho no podemos hablar de eso", dijo Teo, mientras que La Bea aceptó que, aunque hay varios granjeros en la mira para ella, ya tiene un nombre casi seguro para nominar esta noche: "No tengo una, tengo varias opciones", declaró la standupera

¡No te pierdas la Gala de este Miércoles de Asamblea, donde la emoción y las confrontaciones estarán a full! La cita es este 05 de noviembre a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO.

