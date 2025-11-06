Así planean los granjeros salvar al Patrón... pero el Huevo de Oro puede cambiarlo todo en La Granja VIP

En La Granja VIP, las estrategias se tejen incluso entre risas y sobremesas, y esta vez, una conversación entre El Patrón, Kike y Jawy dejó claro que las intenciones en el juego están lejos de ser casuales. Tras el inesperado movimiento de Sergio Mayer Mori al mandar a Teo y a El Patrón al Martes de Duelo, los granjeros empezaron a conectar puntos que podrían definir la próxima jugada clave.

¿Qué planearon Jawy, Kike y El Patrón para evitar su eliminación?

La plática reveló que Sergio habría intentado diseñar un escenario donde Teo, por su habilidad en los juegos, se salvara a través del juego del Jueves de Salvación, para dejar a El Patrón como el salvado el Martes de Duelo, pero no logró ganar. Sin embargo, el giro que no salió como esperaban puso en peligro al Patrón. Por eso, ahora el enfoque es otro, lograr que El Patrón sea quien se salve el jueves, para invertir la jugada original .

Entre especulaciones, Jawy y Kike analizaron la lógica detrás del movimiento y coincidieron en que el patrón es claro, si Teo no hubiera ganado habría sido el nominado y El Patrón quedaba fuera de la tabla; pero se invirtió la jugada, ahora El Patrón debe ganar el jueves para asegurar su permanencia. Lo que no tienen claro es si Sergio calculó todas las consecuencias… o si dejó al azar algo tan delicado.

¿Qué pasará con el Huevo de Oro en la Asamblea de Nominación?

La gran incógnita para todos es cómo entrará en juego el Huevo de Oro. Este objeto especial, que fue ganado por el equipo de Fabiola Campomanes este día, será usado durante la Asamblea de Nominación y se les advirtió que su poder podría alterar radicalmente la competencia. Kike lo dejó claro al decir que “la mano que mece la cuna ya sabe qué onda”, para dar a entender que tal vez la producción ya está al tanto de los movimientos de los granjeros y por eso el Huevo podría facilitar —o arruinar— los planes.

A medida que la estrategia se afina y el tiempo corre, los granjeros están conscientes de que cualquier variable puede cambiar el rumbo . Y si bien quieren salvar a El Patrón, saben que el destino también depende de lo que esconda el Huevo de Oro.

